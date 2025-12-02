Emet'te Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Dağıtıldı
Emet İlçe Müftülüğü tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında Ashapoğlu Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı ve öğrenciler Kur'an'ın anlamı hakkında bilgilendirildi.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hediyem Kur'an Olsun" isimli proje kapsamında, Emet İlçe Müftülüğü tarafından Emet ilçesindeki Ashapoğlu Ortaokulu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.
İlçe Müftülüğü görevlileri, öğrencilere Kur'an'ın anlamı ve önemi hakkında kısa bilgilendirme yaptıktan sonra hediyelerini takdim etti.
Okul idaresi projeye verdikleri destek için İlçe Müftülüğü'ne teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel