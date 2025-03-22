Emet'te Geleneksel Çocuk İftarı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Emet ilçesi Merkez Akpınar Camii'nde her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel çocuk iftarı renkli görüntülere sahne oldu.

Cami içerisinde kurulan sofralarda bir araya gelen çocuklar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Ardından Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından yapılan dua ile manevi bir atmosfer oluştu. Programda çocuklara özel hediyeler dağıtıldı.

Çocukların Ramazan ayının ruhunu daha iyi anlamaları için bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyleyen cami İmam Hatibi Mustafa Şimşek, " Çocuklarla bir araya gelip oruçlarımızı açmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, bizim için büyük bir mutluluk. Geleneksel hale gelen iftar programını önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz inşallah" dedi.

Organizasyondan memnun olduklarını belirten programa katılan aileler çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin daha da artmasını temenni ettiler. - KÜTAHYA