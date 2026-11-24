Kütahya'nın Emet ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler evlerinde ziyaret edilerek yıllarca eğitime verdikleri emek için teşekkür edildi.

Emet'te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmenlere yönelik anlamlı bir vefa ziyareti gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde emekli öğretmenler Mehmet Ali Bahçeci, İ. Ethem Babürhan, Ahmet Özkul, Sami Bozkurt ve eşi Gülderen Bozkurt evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlere 3 Eylül İlkokulu Müdürü Süleyman Avcı, Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, Şehit Mustafa Baş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Esin ile beraberlerindeki öğretmenler katıldı. Okul müdürleri ve öğretmenler, ilçedeki tüm meslektaşları adına emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Emet'in eğitim hayatına sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, öğrencilerin hayatında iz bırakan tüm emekli öğretmenlerin saygı ve minnetle selamlandığı belirtilerek kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı