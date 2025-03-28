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Emet Öğrencilerinden Filistin'deki Çocuklara Yardım Kampanyası

Emet Öğrencilerinden Filistin'deki Çocuklara Yardım Kampanyası
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Kütahya'nın Emet ilçesindeki Gaziemet İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarla Filistin'deki çocuklara yardım gönderdi. Toplanan yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ulaştırılacak.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gaziemet İlkokulu öğrencilerinin kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklar zor durumda olan Filistin'deki çocuklara ulaşacak.

Gaziemet İlkokulunda gerçekleştirilen kampanya sonunda toplanan yardımlar, Emet İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Süleyman Aydın 'a teslim edildi. Yardım Türkiye Diyanet Vakfı şubesi aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.

Televizyonlardan Filistin'deki çocukların zor durumda olduğunu öğrendiklerini söyleyen minik öğrenciler, " Onlara yardım etmek için okulumuzda başlatılan kampanyada kumbaralarımızda biriktirdiğimiz harçlıklarımızı göndermek istedik. Umarız mutlu olurlar" dediler.

Öğretmenler ise bu kampanyanın çocuklara yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamada önemli bir rol oynadığını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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