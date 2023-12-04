Emet Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Doğan, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı ve Emet'te yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Belediye tarafından düzenlenen yemekte engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar, Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, programda yaptığı konuşmada, sadece belirli günlerde değil, her zaman engelli vatandaş ve ailelerin yanlarında olduklarına vurgu yaptı.

Başkan Hüseyin Doğan," Bu etkinliği daha geniş bir alanda ve eğlencelerle yapmak isterdik. Ama sizlerin de bildiği gibi Filistin'de savaş değil soykırım var. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler, sizler gibi Allah'ın sevgili kullarının hayır dualarını alabilmek için çalışıyoruz. İlçemizde devam eden altyapı çalışmalarında sona gelinirken üstyapı çalışmaları ve sokak aydınlatmaları çalışmalarımız da başlayacak. Bu çalışmalar yapılırken daha önce de ifade ettiğimiz gibi sizlerin de hayatını kolaylaştıracak tedbir ve çalışmaları gerçekleştirecek, engelsiz bir Emet hayalimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Programda Şair Sezai Düşmez'in yazdığı engelliler için şiir okundu. Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, programa destek veren Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür etti. Başkan Doğan, tüm katılımcılara karanfil, çocuklara ise oyuncaklar dağıttı. - KÜTAHYA