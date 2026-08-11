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Bilecik’te Emekli Polis Memuruna Veda Plaketi

Bilecik’te Emekli Polis Memuruna Veda Plaketi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Sezai Yurt, emekliye ayrıldı. Düzenlenen veda programında İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Yurt’a teşkilata yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim ederek emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Bilecik'te emekliye ayrılan polis memuruna veda plaketi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 5 Temmuz 2017 tarihinde göreve başlayan Polis Memuru Sezai Yurt, emekliye ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı süre boyunca teşkilata yaptığı özverili çalışmalarla görevini sürdüren Yurt için veda programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emekliye ayrılan Polis Memuru Sezai Yurt'a teşkilata sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Erdem Çağlar, Yurt'a emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunarak, görev süresince gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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