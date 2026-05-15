Emeklilerden SGK'ya anlamlı ziyaret

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı tarafından 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle SGK Erzurum İl Müdürlüğü'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Tuncay Yıldız, İbrahim Yıldırım ve Yavuz Öznütepe ile birlikte SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş'u makamında ziyaret ederek Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete İl Müdür Yardımcısı Kadir Ercan da iştirak etti.

Ziyarette özellikle emeklilerin yaşadığı sorunlar ve sosyal güvenlik alanındaki çalışmalar ele alınırken, Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, SGK Erzurum İl Müdürlüğü'nün vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'de örnek gösterilecek kurumlar arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Araz, başarılı çalışmaları dolayısıyla İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve kurum personeline teşekkür ederek övgü dolu sözler söyledi.

SGK Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş ise Sosyal Güvenlik Haftası'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, emekliler derneğinin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durmuş, sosyal güvenlik hizmetlerinin toplumun her kesimi için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, kurum olarak emeklilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı