Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: "Bölgede Yeni Bir Kürt Devleti Oluşturmak ve Yeni Siyasi Harita Çizmek İstiyorlar"

(MANİSA) - Emekli Deniz Tuğamiral Türker Ertürk, " Abdullah Öcalan'ın ne söylediğini bilmiyor muyuz? DEM'in açıklamaları ortada, kendisinin açıklamaları ortada. Farklı yurttaşlık tanımı istiyorlar. Federatif adını versinler ya da vermesinler, otonom yapılara geçiş talep ediyorlar. Bölgede yeni bir Kürt devleti oluşturmak ve yeni siyasi harita çizmek istiyorlar" dedi.

Türker, Atatürk Düşünce Derneği Soma Şubesi'nin davetiyle geldiği ilçede konferans verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Ertürk, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yürütülen sürecin Türkiye açısından "hayati tehdit" içerdiğini söyleyen Ertürk, şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan'ın ne söylediğini bilmiyor muyuz? DEM'in açıklamaları ortada, kendisinin açıklamaları ortada. Farklı yurttaşlık tanımı istiyorlar. Federatif adını versinler ya da vermesinler, otonom yapılara geçiş talep ediyorlar. Bölgede yeni bir Kürt devleti oluşturmak ve yeni siyasi harita çizmek istiyorlar. Bunu da Orta Doğu'da yeniden çizilen haritayı fırsat bilerek yapmaya çalışıyorlar. ABD ve İsrail bunun öncülüğünü yürütüyor."

Ertürk, sürecin iktidar tarafından seçim kaygısıyla yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"İktidar, 'almadan vermek Allah'a mahsus' yaklaşımıyla bu projeye destek sağlıyor. Size meşruiyet veriyorlar, destek veriyorlar; siz de ülkenin bir bölümünü vereceksiniz. Ülke bir anda bölünmez, önce zemini hazırlanır. Bugün yapılan da budur. Bu Türkiye'yi tuzla buz eder. Biz imparatorluk bakiyesiyiz; Kürt, Türk, Arnavut, Çerkez, Abhaza, Laz, Boşnak hepimiz bir aradayız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyen emperyalizmin 'böl-yönet' politikasıdır."

Ertürk, ulus devlet yapısının önemini vurgularken Avrupa örnekleriyle Türkiye'nin kıyaslanamayacağını belirterek, "Almanya'da Alman oluyorsun, Fransa'da Fransız oluyorsun; burada da ulus kimlik vardır. Ulus kimlik, aydınlanmanın; cumhuriyetin, demokrasinin, kadın–erkek eşitliğinin ürünüdür. 'Eşit yurttaşlık' diyerek iki ayrı yurttaşlık tanımı istiyorlar. Bu Türkiye'yi parçalar. İsrail de istiyor, ABD de istiyor. Soru şu: Bu projeye ortak mı olacağız, yoksa direnmeye devam mı edeceğiz?" dedi.

Ertürk, siyasetin seçim hesaplarıyla ülkenin bekasının riske atılamayacağını da vurguladı.

Madenci Şehitliği'ne ziyaret

Türker Ertürk, Soma'daki Madenci Şehitliği'ni de ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti.

Ardından şehit askerlerin mezarlarını da ziyaret eden Ertürk, "Yaşamını kaybeden tüm maden şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum" dedi.

Ertürk, maden kazalarında can kayıplarının önlenebilir olduğunu belirterek, "Avrupa'da, Almanya'da, Japonya'da böyle kazalar olmuyor. Bir kaza varsa mutlaka insan hatası vardır. İşverenlerin daha fazla kar elde etme uğruna gerekli tedbirleri almadığı o dönemleri hatırlıyorum. Bu vatan evlatları genç yaşta hayatlarını kaybetti. Umarım bugün gerekli önlemler alınmıştır ancak mevcut tabloya baktığımda hala ciddi şüphelerim var.

Depremde binlerce insanımızı kaybettik. Hala gerekli tedbirlerin alındığını söyleyemeyiz. Türkiye'nin bir daha böyle acılar yaşamaması en büyük temennimdir."