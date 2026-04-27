Emekli polis, bulduğu çantayı sahibine teslim etti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği yerde demire asılı halde bırakılan çanta bulan emekli polis memuru Mehmet Darendeli, içindeki parayla birlikte sahibine teslim etti.

İlçede yaşayan emekli polis memuru Mehmet Darendeli, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği piknik alanında demire asılı halde bırakılmış bir kadın çantası buldu. Çantayı kontrol eden Darendeli, içerisinde 5 bin 600 Amerikan Doları, bir altın bilezik, 900 TL nakit para ve 4 çocuğa ait kimlik kartları bulunduğunu fark etti. Darendeli, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. Yetkililer tarafından yapılan incelemede çantanın, Mohammed Hammach'e ait olduğu tespit edildi. Bulunan para, ziynet eşyası ve kimliklerin eksiksiz şekilde sahibine teslim eden Darende, "Sağ salim teslim ettiğim için mutluyumö dedi.

