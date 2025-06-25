Emekli Öğretmen Pembe Mavuş'a Duygusal Veda
Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pembe Mavuş'a öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından duygusal bir veda sürprizi gerçekleştirildi. Öğrencilerin çiçeklerle uğurladığı Mavuş, gözyaşlarıyla emeklilik hayatına adım attı.
Niğde'de emekli öğretmen Pembe Mavuş'a öğrencileri ve mesai arkadaşlarından duygusal bir veda sürprizi yapıldı.
Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pembe Mavuş, hazırlanan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamazken, öğrencileri öğretmenlerine çiçeklerle veda etti. Pembe Mavuş, yüzlerce öğrencisinin sıralandığı koridorda, alkışlar ve başından aşağı atılan güller eşliğinde okuluna veda etti.
Okul hoparlöründen 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde yürüyen Pembe Mavuş gözyaşları ile emeklilik hayatına uğurlandı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel