Emekli Öğretmen Pembe Mavuş'a Duygusal Veda

Niğde'de emekli öğretmen Pembe Mavuş'a öğrencileri ve mesai arkadaşlarından duygusal bir veda sürprizi yapıldı.

Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pembe Mavuş, hazırlanan sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamazken, öğrencileri öğretmenlerine çiçeklerle veda etti. Pembe Mavuş, yüzlerce öğrencisinin sıralandığı koridorda, alkışlar ve başından aşağı atılan güller eşliğinde okuluna veda etti.

Okul hoparlöründen 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde yürüyen Pembe Mavuş gözyaşları ile emeklilik hayatına uğurlandı. - NİĞDE