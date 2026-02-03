Haberler

Köşe Yazarı Teke'nin acı günü

Köşe Yazarı Teke'nin acı günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emekli öğretmen Duran Teke'nin kızı Fatma Gül Teke, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Aydın'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Teke'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Emekli Öğretmen ve Köşe Yazarı Duran Teke'nin kızı Fatma Gül Teke yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'da Köşe Yazarlığı yapan Emekli Öğretmen Duran Teke'nin kızı emekli Edebiyat Öğretmeni Fatma Gül Teke amansız hastalığı dolayısıyla bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Teke burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teke'nin ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün Girne Mahallesi Yavuz Sultan Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Çepni dahil çok sayıda isme gözaltı! DEM Parti'den tepki gecikmedi