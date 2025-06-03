Emekli Öğretmen Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Emekli Öğretmen Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan düşen 72 yaşındaki emekli öğretmen Veysel S., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Emekli öğretmen balkondan düşerek ağır yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan düşen emekli öğretmen ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki emekli öğretmen Veysel S., evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Veysel S., ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel S.'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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