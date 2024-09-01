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Emekli öğretmen 4 bin fidan dikerek çıplak dağları yeşillendirdi

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Gümüşhane'de yaşayan emekli öğretmen Selahattin Bulut, köyüne 4 bin fidan dikerek çıplak dağları yemyeşil hale getirdi. Bulut, fidanları sulamak için kilometrelerce su taşıdığını ve ömrünün sonuna kadar dünyayı yeşillendirmek için mücadele edeceğini söyledi.

Gümüşhane'de yaşayan ve kendisini fidan dikmeye adayan emekli öğretmen Selahattin Bulut köyüne 4 bin fidan dikerek çıplak dağları yemyeşil hale getirdi.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yayladere Köyü sakini emekli öğretmen Selahattin Bulut (76) hayatını fidan dikmeye adadı. 1978'li yıllardan bu yana her sene fidan diktiğini ve son yıllarda daha da yoğunlaştırdığını aktaran Bulut 4 bini aşkın fidan dikti. Fidanları sulamak için sırtına yüklediği suları her gün kilometrelerce taşıyan Bulut, bütün zorlukların üstesinden geldiğini söyledi. Köy halkının azmini büyük bir takdirle karşıladığı Bulut, ömrünün sonuna kadar dünyayı yeşillendirmek için mücadele edeceğini söyledi.

"Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın"

Genellikle sarıçam fidanları diktiğini aktaran Emekli öğretmen Selahattin Bulut (76), "78'li yıllardan bu yana her yıl elimden geldikçe ağaç dikmeye özen gösteriyorum. 4 binin üzerinde ağaç diktim. Meyve ve sarıçam ağaçları diktim şu anda çevremdeki herkes bu ağaçlardan faydalanıyorlar. Şu fidanı ekeyim de çevrem yeşil olsun, güzel olsun diyerek dikiyorum, görenler de Allah razı olsun desin. Bu amaçla hizmet ediyoruz. Her on günde bir omuzumda omuzlukla su taşıyarak, fidan diktiğim bölgelere de bidonlar yerleştirdim onları da doldurup fidanları on günde bir suluyordum. Biraz zor oluyor ama amacım o fidanları büyütmek olduğu için o zorluğu hissetmiyorum. Mevcut fidanlarımızı koruyalım, çevremizi yeşil tutalım. Yeşillikler güzelliktir. Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın" dedi.

"Köyde iz bırakacak işler yaptı"

Selahattin Bulut'un ektiği fidanları sulamak için çok çaba sarf ettiğini belirten Yusuf Erdem (73), "Köyde gerçekten iz bırakacak faaliyetlerde bulundu. 10-15 senedir de kendini ağaç dikme işine adadı. Boş bulduğu arazilere çam fidanları dikti. Onları sırtında su taşıyarak suladı. Güzel bir faaliyet inşallah ileride daha da çoğalacaklar" diye konuştu.

"Gençler için güzel bir gelecek bıraktı"

Bulut'un köyün gençlerine de örnek olduğunu aktaran Muhammet Ali Aydın (32), "Selahattin hocamız köyümüzün önde gelen büyüklerinden. Bu köye ve çevresine yeşillendirmek adına ağaçlar ve fidanlar dikti, büyük çaba sarf etti. Su taşıdı onların bakımını yaptı. Gençler için güzel bir gelecek bıraktı. Bunun haricinde gençlere de güzel bir örnek oldu kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahattin Bulut Yerel Yaşam Güncel Haberler

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