Emekli Müdür Mandal kalbine yenildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli Müdür Mandal kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Emekli Müdür Mandal kalbine yenildi

Malatya'da emekli müdür Ramazan Mandal kalbine yenilerek vefat etti.

Malatya'da emekli müdür Ramazan Mandal kalbine yenilerek vefat etti.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nden emekli olan ve MTA Malatya Bölge Müdürlüğü'nde ise bölge müdür yardımcısı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Mandal (69), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksek Okulu Maden Bölümü'nde de derslere giren Jeoloji Mühendisi Mandal, 18 Temmuz Pazartesi günü Malatya Şehir mezarlığında öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra burada defin edilecek. Taziye yerinin Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesi Yeşilyurt Caddesi Feyyaz Sokak Yükselen Yıldız Evleri olduğu kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Kocaeli Maden Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title