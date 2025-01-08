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Emekli Hizmetliye Duygusal Veda Töreni

Emekli Hizmetliye Duygusal Veda Töreni
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 35 yıl görev yapan hizmetli Celal Kömür, öğrenciler ve öğretmenler tarafından alkışlarla ve çiçeklerle uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 35 yıl görev yaptığı okulda emekliye ayrılan hizmetli Celal Kömür, öğrenci ve öğretmenler tarafından oluşturulan insan koridoruyla, alkışlarla ve tezahüratlarla uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Pınarbaşı İlkokulu'nda 35 yıldır görev yapan hizmetli Celal Kömür (62), emekli oldu. Kömür'ün emekli olmasının ardından öğrenci ve öğretmenler tarafından sürpriz bir uğurlama töreni yapıldı. Okulun koridorunda ve merdivenlerinde insan koridoru oluşturan öğrenci ve öğretmenler, Celal Kömür'ü alkışlar ve çiçeklerle uğurladı. Uğurlama sırasında öğrenciler de 'Celal ağabey, Celal ağabey' diyerek destek söylemelerinde bulundu.

Yapılan sürpriz karşısında Celal Kömür de duygusal anlar yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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