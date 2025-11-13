Emekli Emniyet Müdürü Vehbi Yıldız Hayatını Kaybetti

Bir dönem Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve hayatını kaybeden emekli 1. sınıf emniyet müdürü Vehbi Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, Yıldız için cenaze töreni düzenlendi.

Vehbi Yıldız, 1998-2002 yılları arasında Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2002 yılında emekliye ayrılmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 74 yaşında hayatını kaybeden Vehbi Yıldız için bugün sabah saatlerinde Muğla Menteşe Kurşunlu Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, emniyet teşkilatı mensupları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Yıldız için dualar okundu ve helallik alındı. Vehbi Yıldız'ın cenazesi, Menteşe Kurşunlu Camii'ndeki törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesine gönderildi. - MUĞLA