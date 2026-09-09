Emekli Büyükelçi Ender Arat’tan “Balık Pazarı” sergisi

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Emekli Büyükelçi Ender Arat'ın "Balık Pazarı" adlı sergisi Yalıkavak'taki Yalıka'da açıldı. Ahşap paletlerden şişe mantarlarına, kurşun kalemlerden karton rulolara kadar farklı malzemeleri balık figürlerine dönüştüren Arat, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu.

Daha önce Yalıkavak Yalika Sergi Salonunda "Ebruda Yüzen Balıklar" sergisini açan Ender Arat, bu yıl avlanma yasağının kalktığı haftaya denk gelen sergisinin adını "Balık Pazarı" koydu. Açılışta konuşan Arat, "Halikarnas Balıkçısı gibi Yalıkavak Balıkçısı olamadım ama artık Yalika'nın balıkçısı oldum sayılır" dedi.

Arat'ın çalışmalarında geri dönüşümden çok "İleri Dönüşüm" anlayışı öne çıkıyor. Market ve iş yerlerinden topladığı ahşap paletleri sökerek tuval olarak kullanan Arat, içki şişelerini, şarap mantarlarını, kurşun kalemleri ve tuvalet kağıtlarının karton rulolarını da balık figürleriyle sanat eserlerine dönüştürüyor.

Sergi konuşmasında bu çalışmaları anlatan Arat, "Takozların üzerine balıklar yerleştiriyorum, takozlar sınıf atlıyor. Şarap şişesi mantarlarından balıklar yaptım, hayatları mantar olmaktan kurtuldu" ifadelerini kullandı.

Balık çalışmalarının Atlanta, Vancouver, Paris, Nice, Londra ve Abu Dabi gibi farklı kentlerde bulunduğunu belirten Arat, yaklaşık 150 kişinin eserlerinden birine sahip olduğunu, 15 kadar kişinin ise çalışmalarını koleksiyonunda bulundurduğunu söyledi.

Neden sürekli balık yaptığı sorusuna ise Bodrum üzerinden yanıt veren Arat, "Bodrum deyince akla deniz ve balık geliyor. Ben deniz resmi yapacak kadar usta değilim, balıkları resmetmeyi tercih ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA