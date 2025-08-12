Emekli Başpolis Memuru Abdil Kocabaş'a Veda Töreni
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve emekliye ayrılan Kıdemli Başpolis Memuru Abdil Kocabaş, mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir veda ile uğurlandı. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Kocabaş'a hizmetleri için plaket verdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve emekliliğe ayrılan Kıdemli Başpolis Memuru Abdil Kocabaş'a mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir veda gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Kocabaş'a bugüne kadar teşkilata sunduğu özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Müdür Yılmaz, emekli polis memuruna yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Yıllarca kamu hizmetinde bulunan Kocabaş'a meslektaşları da teşekkür ederek, onun bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalandıklarını dile getirdi. Veda töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK