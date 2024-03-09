Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi Yeni Hizmet Binasını Açtı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Dernek binasının açılış törenine Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koçak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve davetliler katıldı. Dernek artık 30 Ağustos Mahallesi Şehit Kahya Sokak'ta faaliyetlerine devam edecek.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete sunuldu.
Emekli Astsubaylar Derneği Kütahya Şube Başkanı Adnan Ünal, derneklerinin artık 30 Ağustos Mahallesi Şehit Kahya Sokak'ta faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.
Dernek binasının açılış törenine Kütahya Hava Er Eğtim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koçak, İL Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA