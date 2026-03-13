Haberler

Edirne'de vefat eden emekli astsubay askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de vefat eden emekli astsubay askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de hayatını kaybeden 83 yaşındaki Emekli Astsubay Mustafa Kurtçu, düzenlenen askeri törenle Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Edirne'de hayatını kaybeden Emekli Astsubay Mustafa Kurtçu düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de emekli astsubay 83 yaşındaki Emekli Astsubay Mustafa Kurtçu hayatını kaybetti. Kurtçu için Eski Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailenin yakınları ve askeri erkan katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurtçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Kurtçu'nun cenazesi Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - EDİRNE

