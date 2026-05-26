Emekli astsubaya askeri törenle veda

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen emekli astsubay kıdemle başçavuş İsmet Hancı, askeri törenle toprağa verildi. 84 yaşındaki Hancı için Kocaamide düzenlenen cenaze töreni çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

Burhaniye Briç Kulübünün kurucularından olan İsmet Hancı, Kocacamide kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri oğlu Armağan Hancı kabul ederken, çok sayıda seveni de taziye mesajları yayınladı. - BALIKESİR

