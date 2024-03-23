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Emekli Ahşap Sanatçısı Evini Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Süsledi

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Bolu'da yaşayan ahşap oyma ve yakma sanatçısı Mustafa Çetinkaya, emekliliğin ardından geri dönüşüm malzemeleri ile çeşitli eserler yapıyor. Ayrıca Çetinkaya, karton ve poşetlerle evini adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Bolu'da yaşayan 73 yaşındaki ahşap oyma ve yakma sanatçısı Mustafa Çetinkaya, emekliliğinin ardından boş durmayarak evini adeta çiçek bahçesine çevirdi. 20 yıldır kurslarda ahşap oyma dersleri veren Çetinkaya, emekliliğinin ardından evde çalışmaya devam ediyor. Çetinkaya, karton, kozalak, poşet gibi malzemeleri geri dönüştürerek, çiçek, ev, konak, hediyelik eşya gibi çeşitli eserler yapıyor.

"Memleketimizi tanıtmak için ömrümün yettiğince geri dönüşüm malzemeleri ile konak yapmaya devam edeceğim"

50 yıldır ahşap ustası olduğunu dile getiren Mustafa Çetinkaya, "Memlekete geldiğimde ahşapla ilgili çalışma yapamadım çünkü elimde malzemem yoktu. Aynı zamanda burada çok fazla kalmayı düşünmüyordum. Yaz ayları çok geçti, kış aylarında da eve kapandık ve yapacak iş bulamadık. Eşimle beraber yürüyüşe gittiğimde ormanda istifade etmeyi düşündüm ve kozalakları buldum. Kozalakları yıkadım ve kafama göre bir şeyler yaptım. Daha sonra pazar poşetlerinden de faydalandım. Poşetleri geri dönüştürmek amacıyla çiçekler yapmaya başladım. Marketlerdeki kartonları da alarak geri dönüştürdüm. Memleketimdeki birkaç konağı yaptım. Memleketimizi tanıtmak için ömrümün yettiğince geri dönüşüm malzemeleri ile konak yapmaya devam edeceğim. Köy odası, Osmanlı konağı gibi eserler yaptım. Kartondan ve peçeteden çiçek yaptım. Eşimde çiçekleri çok seviyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Çetinkaya Bolu Sanat Yerel Yaşam Güncel Haberler

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