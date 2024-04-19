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Elon Musk: Roketleri Yıldızlara Göndermeliyiz

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SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı paylaşımda, 'Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz' dedi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" dedi.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırısına yönelik sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı. Musk paylaşımında, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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