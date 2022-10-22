Ellibeş'ten Tabipler Birliği başkanına sert tepki

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor" şeklindeki ifadelerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor" şeklindeki konuşmaları büyük tepki çekmeye devam ediyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Derince İlçe Danışma Meclisi'nde ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fincancı'ya tepki gösterdi. Türk Ordusunun dünyanın her yerinde mazlumların umudu olduğunu hatırlatan Ellibeş, "Dünyanın en şerefli, en asil, en merhametli ordusu şanlı Mehmetçiğimize dil uzatan, PKK sözcülüğü yapan Tabipler Birliği'nin sözde başkanına bu akşam Derince İlçe Danışma Meclisimizde haddini aştığını ifade ettim. Vakit kaybetmeden kendisine desteğe koşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarına ordumuzun ne olduğunu hatırlatan bir videoyla da yanıt vermek istiyorum. Ey gafiller, unutmayın ki Türk ordusu mazlumların beklediği şefkat elidir. Sizin iftiralarınız, peygamber ocağına işlemez" dedi.

"Türk, beklenendir"

Ellibeş'in sosyal medyada paylaştığı videoda bir televizyon kanalı programında tarihçi, yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Bosna'da yaşanmış bir hikayeyi anlatıyor. Bosna'da gönüllü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kışın bir köyde yalnız yaşayan yaşlı bir nineye erzak götürdüğünde kapıyı, "Ben de sizi bekliyordum" diye açtığı belirtilerek, "Türk ordusu yardım götüren değil, beklenendir" vurgusu yapılıyor. - KOCAELİ