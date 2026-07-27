Garson Atakan Kaya'nın 100 ekmek taşıma rekoru

Samsun'da bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Kaya, her gün fırından aldığı yaklaşık 100 ekmeği tek seferde iş yerine taşıyarak görenlerin dikkatini çekiyor. İki koluna astığı çok sayıda poşetle yaklaşık 100 somun ekmeği tek seferde iş yerine ulaştıran Kaya, işini severek yaptığını söylüyor.

İlkadım ilçesinde bir restoranda çalışan ve işine dört elle sarılan Atakan Kaya, her sabah restoranı temizledikten sonra fırının yolunu tutuyor. Kollarında sıraladığı poşetlerle yaklaşık 100 somun ekmeği tek seferde iş yerine ulaştıran Kaya'yı görenler gözlerine inanamıyor. Çevresindekilerin meraklı bakışlarına rağmen işini severek yaptığını belirten genç garson, ekmek taşırken hiç zorlanmadığını ifade ediyor.

"Rekorum tek seferde 150 ekmek"

İşine olan bağlılığıyla takdir toplayan Atakan Kaya, "Her sabah işe geldikten sonra ilk olarak temizliğimizi yapıyorum, ardından ekmek almaya gidiyorum. Bu duruma alışkın olduğum için zorlanmıyorum; hatta tek seferde 3 koli su da taşıyabiliyorum. Yolda görenler çok şaşırıyor, bu kadar ekmeği nasıl taşıdığımı soruyorlar. Bugün kollarıma 18 poşet takarak 90 ekmek getirdim. Özellikle bayram arifelerinde yoğunluk arttığı için rekorum iki kolumda 15'er poşetle toplam 150 ekmek taşımak oldu" dedi.

Çalışma hayatının yanı sıra eğitimini de aksatmayan Kaya, açık öğretim lisesi bilgisayar bölümünde okuduğunu ve yaptığı işten memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı