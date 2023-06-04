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Eleşkirt Belediyesine ait Konukevi hizmete açıldı

Eleşkirt Belediyesine ait Konukevi hizmete açıldı

Yerel Haberler

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapımı tamamlanan 6 yataklı konukevi hizmete açıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapımı tamamlanan 6 yataklı konukevi hizmete açıldı.

1926 yılından beri ilçe olan Eleşkirt'te yapılamayan konukevi binası, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut'un çalışmalarıyla yapıldı. 6 yataklı kapasiteye sahip olan Belediye Konukevi, bünyesinde bulundurduğu çay bahçesiyle ilçe sakinlerine de hizmet verecek. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Yakut Eleşkirt Hisarcık Ağrı Yerel Haberler

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