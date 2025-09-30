Elden Ele Mutluluk Ekibi, Muş'ta Çocuklara Moral Verdi

Muş'ta faaliyet gösteren "Elden Ele Mutluluk" gönüllü ekibi, Varto ilçesine bağlı Kayapınar köyünü ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak etkinlik düzenledi.

Kentte bir araya gelerek "Elden Ele Mutluluk" topluluğunu oluşturan gönüllüler, köy okullarında okuyan çocuklara moral vermeye devam ediyor. Her hafta farklı köy okullarını ziyaret eden ekibe bu kez Muşlu sanatçı Aleyna Dalveren ve ekibi de eşlik etti. Çocuklarla oyunlar oynayan Dalveren ve gönüllüler, etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler dağıtarak sinema etkinliği gerçekleştirdi.

Özellikle soğuk kış günlerinde çocuklara bot ve mont gibi giyim eşyaları ulaştırarak onları sevindiren gönüllüler, ayrıca pasta kesme gibi aktivitelerle de öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırıyor.

Yaklaşık 7 yıldır çalışmalarını sürdüren "Elden Ele Mutluluk" ekibi, bugüne kadar Muş genelinde 45 bin çocuğa ulaştı. Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan topluluk kurucularından Ömer Varlık, "Bugün Muş'un Varto ilçesine bağlı Kayapınar köyüne geldik. Buradaki kardeşlerimize kırtasiye ürünü, spor ayakkabısı, giyim ve oyuncak getirdik. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynadık, pasta kestik ve sinema etkinliği yaptık. Etkinliğimiz çok güzel geçti. Burada emeği geçen, destek sunan hemşehrimiz sanatçı Aleyna Dalveren'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllülerden Mızgin Akpolat ise çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Asıl amacımız sadece kısa bir an bırakmak değil, onların ömürleri boyunca hatırlayacakları bir gün bırakmaktı. Çocukların gözlerindeki umut ve ışık sayesinde bunu başardığımızı gördük. Gözlerindeki sevinç bizim için en büyük ödül oldu. Gönüllülük; iyilik halkasının bir parçasıdır, bu halkanın içinde olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Miray Çekalp de, "Çok güzel bir etkinlik yapıldı. Aleyna ablamız gelmişti, onu görünce çok sevindik. Bizimle çeşitli oyunlar oynadılar, oyuncaklar dağıttılar. Çok mutlu olduk" şeklinde konuştu. - MUŞ