Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden servis hastalarına özel etkinlik

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından servis hastalarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından Amatem, Korumalı Evler ve servis hastaları için etkinlik düzenlendi. Aktivite Merkezi'nin düzenlediği hedik ve kurabiye etkinliğine Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'da katıldı. Düzenlenen programda servis hastaları ile yakından ilgilenilerek çeşitli programlar düzenlendi. Hastaların oldukça keyifli anlar yaşadığı programda, halaylar çekilerek çeşitli ikramlar da bulunuldu.

Etkinliklerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ