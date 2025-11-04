Haberler

Elazığ Medilines Hastanesi Yönetimi, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Medilines Hastanesi yönetimi, basının ve sağlık sektörünün önemine vurgu yaparak Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Hastane, Elazığ ve çevresine sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Elazığ Medilines Hastanesi yönetimi, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) bir araya geldi.

Medilines Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök, Hastanesi Genel Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu ve beraberindeki heyet, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetimini ziyaret etti. Yapılan görüşmede, basının ve sağlık sektörünün önemine değinildi.

Kentteki basın mensuplarıyla birçok konuda birlikte hareket ettiklerini dile getiren Siğergök, "Medilines Hospital olarak 5'inci yılımızı geride bıraktık. Başta Elazığ olmak üzere çevre iller, ülke ve yurt dışına hizmet veriyoruz. Sağlık ve basın ülkenin önemli dinamikleridir. İlimizdeki basın mensuplarımıza hastane olarak açıldığımız ilk günden itibaren gerekli destek ve katkılarımızı sunmaya çalıştık. Bu çerçevede sağlık protokolümüzü imzalamıştık ve aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürtürk ise Medilines Hospital yönetimine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
