Elazığ Kovancılar Kaymakamı Abdülhamid Uyar, Birce Esra Kamacı ile Evlendi

Elazığ Kovancılar Kaymakamı Abdülhamid Uyar, Birce Esra Kamacı ile Evlendi
Güncelleme:
Elazığ Kovancılar Kaymakamı Abdülhamid Uyar, düğün töreninde önemli isimlerin katılımıyla Birce Esra Kamacı ile hayatını birleştirdi. Nikah törenine Adıyaman Valisi, Şanlıurfa Valisi ve birçok protokol üyesi katıldı.

Aslen Adıyaman'ın Gölbaşılı olan Elazığ Kovancılar Kaymakamı Abdülhamid Uyar, hayatını Birce Esra Kamacı ile birleştirdi.

Genç çiftin düğün töreni, siyaset ve bürokrasiden önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Nikah törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Milli Savunma Bakan Danışmanı Salih Ayhan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Protokol üyeleri, çiftin nikah şahitliğini üstlenerek genç çifte mutluluk dileklerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
