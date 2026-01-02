Elazığ'da 1 yılda 31 bin kişiye kurs verildi

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde açılan bin 557 kursta 31 bin vatandaşa eğitim verildi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarını ve kurslarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Okuma yazmadan hasta ve yaşlı bakıma, tekstilden aşçılığa kadar 75 farklı alanda binlerce kurs açan Halk Eğitim Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede bir yıl içerisinde açılan bin 557 kursta, 31 bin vatandaşa eğitim verildi. Yediden yetmişe her kesime hitap eden kurslar sayesinde vatandaşlar, birçok alanda kendini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan sosyalleşen bir yandan da öğrenen kursiyerler, aynı zamanda aile ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Okuma yazma bilmeyen tek vatandaşımız kalana kadar devam edeceğiz"

2025 yılında bin 557 kursta 8 bini erkek 23 bini de kadın olmak üzere toplamda 31 bin vatandaşa kurs hizmeti verdiklerini aktaran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Bu kurs hizmetlerimizi çok geniş bir perspektifte sunuyoruz. Okuma yazma kurslarımız devam ediyor. Okuma ve yazma kurslarımızda birinci ve ikinci kademe kurslar düzenliyoruz. Birinci derece kurslarımızda vatandaşlarımız okur yazar olduklarını belgelendiriyorlar. Asıl işlerine yarayan belge ise okuma ve yazma kursumuzdur. Bu da birinci kademe okuma yazma eğitimini tamamlayan vatandaşlarımızın katıldığı, başarılı oldukları taktirde ise ilkokul diploması düzeyinde belge aldıkları kurs oluyor. Okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlarımızın yoğun talebi var. Sayı olarak okuma yazma bilmeyenlerin sayısı gittikçe azalıyor ama biz ilimizde okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımız kalmayacak şekilde kurslarımızı düzenlemek istiyoruz. Mahallelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde tespit etmemiz ve vatandaşların da talepte bulunmaları üzerine bu kurslarımızı sayı sınırına bakmaksızın düzenliyoruz. Bunun yanında mesleki kurslara son 3-4 yıldır Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak büyük ağırlık veriyoruz. Bizim 75 alanda 2 bin 700 civarında kurs programıyla hizmet ediyoruz. Kurs programlarının yüzde 68'i mesleki kurslardır. İlimizdeki Organize Sanayi Bölgesinin tekstil fabrikalarının ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere giyim ve teknoloji alanında kurslarımız devam ediyor. Bunun yanında son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları alanında da bizim çalışmalarımız var. Elektrik topraklama ve pano bakım onarımı gibi kurslarımız var. Bunun yanında kültür sanat ve spor kurslarımız var. Kadim Harput kültürünü yaşatmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Harput'un müzik, gastronomi, giyim, gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarma konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kurslarımızda üretim yaparak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya gönderen kursiyerlerimiz de var"

Kurslara başvuran 31 bin vatandaşın büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu da belirten Müdür Tabar, "31 bin kursiyerimizin 23 bini kadınlardan oluşuyor. Kurslarımıza kadınların teveccühü daha fazla. Biz buraya gelen kadınlara meslek öğretmek, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak, el becerilerini arttırmalarını ve aile bütçelerini katkı sağlamalarını istiyoruz. Bu konuda da çok yol kat ettik. Kadınların birçoğu artık aile bütçelerine katkı sunacak durumdalar. Hatta kurslarımızda üretim yaparak yurt dışında Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya gönderen kursiyerlerimiz de var. İleriki dönemde de döner sermaye veya kooperatifle kadınların ürünlerini daha verimli olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Kurslarımızın bazılarına dönemsel olarak rağbetler artıyor. Pandemiden sonra özellikle yiyecek ve içecek sektöründe gelişmelerle gastronomi alanındaki kurslarımıza yoğun talep var. Şu anda aşçı yardımcılığı, Türk mutfağı ve pasta alanında kurslar düzenliyoruz. Tüm kurslarımız da dolu geçiyor. Bunun yanında güzellik saç bakım hizmetleri ve kuaförlük alanındaki hizmetlerimiz var. Bilişim teknoloji alanında çok yoğun kurslarımız var. Burada da daha çok bilgisayar işletmeciliği, F klavye, autocad olarak bilinen 2 boyutlu ve 3 boyutlu bilgisayar programlama kurslarımız mevcuttur. Diğer kurslarımız da rutin olarak devam ediyor. Amacımız, kurslarımıza sayısal olarak vatandaşımızın katılma oranını arttırmak ve kurs çeşitliliğimizi arttırmaktır. Bunlarla beraber kurslarımızın kalitesini arttırarak sanayinin veya günümüz şartlarının gerektirdiği ara eleman ihtiyacını da karşılamak istiyoruz" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ