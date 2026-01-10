Emniyet Müdürü Karayel, FHGC ile bir araya geldi

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi ile bir araya geldi.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında FHGC'yi ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetimi ile bir araya gelen Karayel, kent genelindeki gazetecilerin gününü kutladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çeken Karayel, gazetecilerin zor şartlar altında önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini ifade etti. Emniyet teşkilatı ile basın arasında kurulan sağlıklı iletişimin, hem kamu düzeninin korunmasına hem de toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sunduğunu belirten Karayel, Elazığ'da görev yapan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Gürtürk ise basın-emniyet iş birliğinin kentte huzur ve güven ortamının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - ELAZIĞ