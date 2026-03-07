Zimem defteri geleneği Elazığ'da yaşatılıyor

Elazığ'da yıllardır hayır işleriyle uğraşan İbrahim Kayaoğlu, zimem defteri geleneğini Fecr Derneği çatısı altında sürdürüyor.

Ramazan ayının manevi iklimiyle birlikte Elazığ'ın sokaklarında sessiz sedasız bir hayır hareketi başladı. Fecr Derneği Başkanı 59 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, yıllardır sürdürdüğü bu güzel geleneği bu yıl da devam ettiriyor. Osmanlı döneminden bu yana toplumun vicdanında yaşayan zimem defteri geleneğini, ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını onlara hissettirmeden kapatarak 21. yüzyıla taşıyor. Hayırseverlerin destekleriyle, Osmanlı döneminden bu yana yaşatılan bu köklü gelenek, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarının kapatılmasıyla anlam kazanıyor.

Zimem'in önemine değinen İbrahim Kayaoğlu, "Veresiye defteri, zimem defteri geleneğini sürdürmek için esnafımızı geziyoruz. Tabii ki Ramazan sadece oruç tutmak değildir, Ramazan paylaşmaktır, kardeşliği yaşamaktır, gönüllere ve kalplere dokunmaktır. Dolayısıyla biz de yine her Ramazan olduğu gibi Fecr Derneği olarak gönüllere dokunmak için Aksaray mahallemize geldik. Osmanlı geleneğimizin en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz. Zimem defteri geleneğinde veren el ile alan el birbirini hiç görmez, tanımaz. Bugün Aksaray mahallemize geldik, özellikle altını çizerek söylüyorum, tespit etmiş olduğumuz ailelerimizin bizde mevcut kayıtları bulunmaktadır. O isimlerin almış oldukları ürünlere göre defterimizden tespit edip onların borçlarını kapatıyoruz" dedi.

Bu hayra tanıklık eden mahalle sakini Keremettin Seçil ise, "İbrahim Hocam her Ramazan ayında şehrin farklı mahallelerinde, halkın alım gücünün oldukça düşük olduğu sokaklarda bakkalları gezerek zimem defteri denilen, atalarımızdan, Osmanlı'dan kalma bu güzel geleneği yirmi birinci yüzyılın son çeyreğine taşımaya çalışıyor. Kuruluşlarla birlikte İbrahim kardeşim böyle bir hayra el atıyor, Rabbim kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı