Elazığ'da Yas-ı Matem oruç açma buluşması

Elazığ Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç açma buluşması düzenlendi.

Elazığ Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç açma buluşması düzenlendi. Elazığ Valiliği Harput Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cemevleri dernek başkanları ve cemevi dedeleri katıldı. Kerbala şehitleri ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve yapılan duanın ardından oruç açıldı.

Kuzey Irak'ta bir mağarada arama tarama çalışmaları yaparken metan gazından zehirlenerek şehit olan Mehmetçiği anarak konuşmasına başlayan Vali Numan Hatipoğlu, "10 Muharrem tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası. Tuttuğumuz oruçların, yüce mevla katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Yüce Allah'ın 'Ya Muhammed sen olmasaydın alemleri yaratmazdım' dediği sevgili resulümüzün abasını altına alarak, 'Allah'ım benim ehlibeytim işte bunlardır. Bunların kusurlarını gider, kendilerini tertemiz yap' diye dua ettiği, namaz esnasında omuzuna çıktıklarında onların rahatsız olmaması için secdede beklediği sevgili torunu cennet gençlerinin efendisi, Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin'inin yıl dönümündeyiz. 72 masumun bir damla suya mahkum edilerek şehit edilmesinin yıldönümündeyiz. Bu olay tüm dünyada İslam aleminde çok büyük yankılara ve büyük kırılmalara sebebiyet verdi. Bu olaydan yaklaşık 80 yıl sonra Türkler kabile kabile, aşiret aşiret İslam'ı seçmeye başladılar. Ama seçerken de tarihi boyunca her zaman mazlumun yerinde yanında yer almış bir millet olarak, zalimin karşısında durmuş bir millet olarak bu olayda da kimin yanında yer aldıklarını tüm tarihleri boyunca gösterdi. O da İmam Hüseyin'in, Hz. Ali'nin yani peygamberimizin ehlibeyti olarak sevilmesini tavsiye ettiği insanları kendi kavminden daha fazlasıyla sevmiş ve benimsemiş bir milletiz" dedi. - ELAZIĞ