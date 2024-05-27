Elazığ'da Yaban Tavşanıyla Komik Diyalog

Elazığ'da doğal yaşam alanında bir yaban tavşanı görüntülendi. Görüntüyü çeken kişinin tavşanla diyalogu ise izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde manevra kabiliyetleri, sese olan duyarlılıkları ve hızlı koşmaya müsait yapısıyla bilinen bir yaban tavşanı görüntülendi. Dağda yiyecek arayan tavşan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Vatandaşın tavşana, "Nereye gidiyorsun kral, kaçma gel buraya" demesi izleyenleri güldürdü. Vatandaşın konuşmasının ardından tavşan hızla koşarak ortadan kayboldu. - ELAZIĞ