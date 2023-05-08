Elazığ'da üniversite öğrencileri umreye gönderildi

Elazığ Müftülüğünce üniversite öğrencileri umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik 7 günlük umre programları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'da da belirlenen öğrenciler, din görevlileri rehberliğinde umreye gönderildi. Elazığ Havalimanında öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü İrfan Üstündağ, genç yaşta kutsal toprakları ziyaret etmenin manevi hayata sağlayacağı katkılara değindi. Üstündağ, projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

Uğurlama programına umreye giden gençlerin aile ve arkadaşları da katıldı. - ELAZIĞ