Üye Girişi
Haberi Paylaş
Elazığ'da üniversite öğrencileri umreye gönderildi

Elazığ'da üniversite öğrencileri umreye gönderildi

Yerel Haberler

Elazığ Müftülüğünce üniversite öğrencileri umreye gönderildi.

Elazığ Müftülüğünce üniversite öğrencileri umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan üniversite öğrencilerine yönelik 7 günlük umre programları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'da da belirlenen öğrenciler, din görevlileri rehberliğinde umreye gönderildi. Elazığ Havalimanında öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü İrfan Üstündağ, genç yaşta kutsal toprakları ziyaret etmenin manevi hayata sağlayacağı katkılara değindi. Üstündağ, projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

Uğurlama programına umreye giden gençlerin aile ve arkadaşları da katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title