Elazığ'da tavla ve bocce etkinliği

Elazığ'da 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen tavla ve bocce turnuvaları, huzurevi sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün de katılarak yaşlı bireylerle bir araya geldi. Turnuvaları yakından takip eden Ergün, sakinlerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Yaşlı bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerinin önemine dikkat çeken İl Müdürü Ergün, sosyal ve kültürel etkinliklerin bu süreçte büyük rol oynadığını vurguladı. Ergün, "Büyüklerimizin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi olmaları için bu tür etkinliklere katılımları oldukça kıymetlidir" dedi. - ELAZIĞ

