Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.