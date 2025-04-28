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Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
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Elazığ'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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