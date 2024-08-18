Elazığ'da şiddetli fırtına iş yerlerinin tabelalarını uçurdu

Elazığ'da fırtına tabelaları yerinden söktü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtınada iş yerlerinin tabelaları uçtu.

Elazığ'da aşırısı fırtına etkili oldu. Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iş yerinin tabelaları uçarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan fırtına nedeniyle tabelalarının yere düşme anı ise cep telefonu ile görüntülendi.