Elazığ'da şiddetli fırtına iş yerlerinin tabelalarını uçurdu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtınada iş yerlerinin tabelaları uçtu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ'da fırtına tabelaları yerinden söktü
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtınada iş yerlerinin tabelaları uçtu.
Elazığ'da aşırısı fırtına etkili oldu. Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle iş yerinin tabelaları uçarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşanan fırtına nedeniyle tabelalarının yere düşme anı ise cep telefonu ile görüntülendi.