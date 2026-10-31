Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ’da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ’da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in aziz hatırası için mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi. Elazığ merkez Bölge Camii'nde düzenlenen programa, şehidin yakınları, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu

Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı'nın yüksek mahkemeyi bastığı anlar! Resti çekti
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak