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Elazığ'da pestil üreticileri bağbozumu sonrası serim ve kurutma mesaisini sürdürüyor

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Elazığ'da pestil üreticileri bağbozumu sonrası serim ve kurutma mesaisini sürdürüyor
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Elazığ genelinde sonbaharla hızlanan geleneksel pestil üretiminde üreticiler, açık alanlarda serim ve kurutma işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Bağlardan toplanan üzümlerin şırası bakır kazanlarda kaynatılıp bezlere seriliyor, güneşte günlük kontrollerle kurutuluyor.

Elazığ'da bağbozumunun ardından başlayan geleneksel pestil yapımında üreticiler, açık alanlarda serim ve kurutma işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Elazığ genelinde sonbahar mevsimiyle birlikte hız kazanan geleneksel pestil üretimi, kırsal mahallelerde ve köylerde tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte kuruma evresine alındı. Bağlardan toplanan üzümlerin sıkılmasıyla elde edilen şıralar, bakır kazanlarda kaynatılarak uygun kıvama getirildikten sonra özel bezler üzerine seriliyor. Serim işleminin ardından açık alanlarda güneş altında kurumaya bırakılan pestiller, günlük kontroller yapılarak toplanma aşamasına getiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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