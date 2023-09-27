Elazığ'da personele "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı

Elazığ İl Özel İdaresi'nde personele yönelik düzenlenen toplantıda "En İyi Narkotik Polis Anne" uygulaması anlatıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Şube Müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde kullanımı ve etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu maddelerin satıldığı ve kullanıldığı mekanlar, UYUMA mobil uygulaması, profesyonel çözüm yolları, madde kullanımı ile mücadele merkezleri ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı. Kurumda görevli personelde farkındalık oluşturmak için uyuşturucunun zararları ve çeşitleri anlatılarak, anne ve babalara çocukların davranışlarına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunuldu. - ELAZIĞ