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Elazığ'da Otizmli Çocuklar Çanak Çömlek Yaparak Eğlendi

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Elazığ'da bir anaokulu, otizmli çocukları davet ederek çanak çömlek yapımı gibi çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Otizmli çocuklar, unutulmaz bir gün geçirirken hem eğlendi hem de öğrendi.

Elazığ'da otizmli çocuklar davet edildikleri bir okulda düzenlenen etkinlikte hem gönüllerince eğlendi hem de çanak çömlek yaptı.

Elazığ'da bir anaokulu, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde özel bir etkinlik düzenleyerek otizmli çocukları misafir etti. Çanak ve çömlek yapımı başta olmak üzere çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinliğe özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden otizmli bireyler, keyifli vakitler geçirdi. Anaokulu öğrencileri tarafından balonlarla karşılanan otizmli çocuklar, okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile unutulmaz bir gün yaşadı. Otizmli çocuklar da hem gönüllerince eğlendi hem de başta çanak çömlek yapımı olmak üzere birçok şeyi eğlenerek öğrendi.

Anaokulu öğrencilerinden Ömer, "Çanak çömlek yapıyoruz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımızı da davet ettik ve onlara balon hediye ettik" dedi.

Otizmli çocuklardan Kadir Eymen Şen (9), "Buraya geldik ve güzel çömlekler yaptık. Her şey için teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

En büyük amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Anaokulu Genel Müdürü Ayşegül Gün, "Bugün burada otizm farkındalığı oluşturmak için otizmli öğrenciler ile beraber ve anaokulu öğrencilerimiz ile birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Özellikle çömlek atölyesi yaparak eğlenceli vakitler geçirdik. Biz bundan çok mutluyuz. Otizm bir hastalık değil, otizm bir farkındalık. Otizm kelimesinin daha çok duyurulması için buradayız. Dünyada engel yok, engelli olan kalplerimiz. Kalplerimizdeki engelleri kaldırırsak dünya engelden kurtulur" şeklinde konuştu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden İrfan Tunç ise "Anaokulu yönetimi, yaptıkları çanak çömlek etkinliğine bizi davet ettiler, katıldık. Özel bireylerimiz ile beraber bu etkinliğe katılım gösterdik. Öğrencilerimiz güzel ve eğlenceli vakitler geçirdi" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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