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Elazığ'da Otizm İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Elazığ'da Otizm İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Yapıldı
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Elazığ genelinde otizm alanında yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı.

Elazığ genelinde otizm alanında yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı.

Elazığ'da, otizm alanında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaların planlanması amacıyla Otizm İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Armağan Turan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İkinci Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde otizm alanında yürütülen mevcut çalışmalar ele alınarak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, otizmli bireyler ile ailelerinin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda; eğitim, sağlık, sosyal hizmet, istihdam, erişilebilirlik ile sosyal ve kültürel hayata katılım alanlarında sunulan ve sunulması planlanan destekler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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