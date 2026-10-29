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Elazığ'da öğrencilerin söylediği Ölürüm Türkiyem 70'li yaşlardaki vatandaşı ağlattı

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Elazığ'da öğrencilerin söylediği Ölürüm Türkiyem 70'li yaşlardaki vatandaşı ağlattı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da öğrencilerin söylediği Ölürüm Türkiyem 70'li yaşlardaki vatandaşı ağlattı
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Elazığ'daki tarihi Kapalı Çarşı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde anaokulu öğrencileri 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyledi. Şarkıyı dinlerken gözyaşı döken 70'li yaşlardaki vatandaş, yanına gelen bir öğrencinin elini öpmesiyle duygulanıp ağlayarak alandan ayrıldı.

Elazığ'daki tarihi Kapalı Çarşı'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, anaokulu öğrencilerinin coşkuyla seslendirdiği "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlerken duygulanıp gözyaşı döken 70'li yaşlardaki vatandaş, yanına gelen bir öğrencinin elini öpmesi üzerine duygu yoğunluğu yaşayarak ağlaya ağlaya alandan uzaklaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Elazığ'da çeşitli etkinlikler ve kutlama programları düzenleniyor. Bu kapsamda, kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu ile Harput Kültür ve Sanat Derneği (HAKSED) iş birliğinde tarihi Kapalı Çarşı'da anlamlı bir ortak etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Kapalı Çarşı'da bir araya gelen anaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları, hazırladıkları dövizler ve nostaljik gazete küpürleri ile yerlerini aldı. Çarşı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, bayraklarla ve dövizlerle meydanda bekleyen minik öğrencilere yoğun ilgi gösterdi.

"Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdiler"

Çarşı esnafı ve vatandaşların takip ettiği etkinlikte minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi. Bu sırada çocukları izleyen 70'li yaşlardaki bir vatandaş, duygulanarak gözyaşı döktü. O sırada bir anaokulu öğrencisi, yaşlı adamın yanına gitti ve elini öptü. Öğrenciyi öperek karşılık veren yaşlı şahıs öğrencinin bu hareketinin ardından gözyaşları içinde kalabalığın arasından uzaklaşarak alandan ayrıldı.

Minik öğrencileri ile birlikte bayram coşkusunu halkla ve esnafla buluşturmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden anaokulu kurucusu Hafsa Güler, " Elazığ Harput Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte esnaflarımızla bu güzel coşkuyu paylaşmaktan, Cumhuriyetimizi hep birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz. Ölürüm Türkiyem türküsü eşliğinde duygusal anlar yaşadık. Amcalarımızdan birinin gözyaşlarını tutamadığı o anlar hepimizin yüreğine dokundu. Gördüğümüz yoğun ilgi, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın samimi desteği Cumhuriyet sevincimizi daha da güzelleştirdi" dedi.

HAKSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güngör, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden dolayı ana sınıfı öğrencilerini ağırladık. Bize bu etkinlikte eşlik eden konservatuvar öğrencilerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun " diye konuştu.

Etkinlikte, çarşı esnafı da minik öğrenciler ile yakında ilgilenip, ikramlarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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