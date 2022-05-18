Elazığ'da müftü ve belediye başkanı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı yaptı - Haberler

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Elazığ'da müftü ve belediye başkanı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Yerel
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Elazığ'da müftü ve belediye başkanı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı yaptı Elazığ'ın Yazıkonak Beldesinde düzenlenen yaz şenliklerinde İl Müftüsü Selami Aydın ve Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışması yaptı.

Elazığ'da müftü ve belediye başkanı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışı yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Yazıkonak Beldesinde düzenlenen yaz şenliklerinde İl Müftüsü Selami Aydın ve Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, öğrencilerle birlikte halat çekme yarışması yaptı.

Yazıkonak Beldesinde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulunda yaz şenlikleri yapıldı. Şenlikte çocuklar arasında yoğurt yeme, bayrak, çuval ve halat çekme yarışı düzenlendi. Halat çekme yarışına İl Müftüsü Selami Aydın ve Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'da katıldı. Öğrencilerle birlikte karşılıklı urganların başında geçen Aydın ve Çadırcı, kıyasıya yarıştı. Halat çekme yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Çocukların bugün yaptığı programda olmaktan çok mutlu olduk. Çocuklarımız gelecekte birçok akademik ve bürokratik yerlerde yer alacak. Geleceğimiz onlara emanet" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Yerel

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