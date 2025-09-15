Elazığ'da Motorcu Çocuklarla Keyifli Anlar Yaşadı
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, önünü kesen 8 çocuğun isteğini kırmayarak durdu. Çocuklar motoru inceledi ve sürücü, ara gaz vererek onlara keyifli anlar yaşattı.
Elazığ'da bir motorcunun önünü kesen çocukları kırmayarak, ara gazla yaşadığı keyifli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ulukent Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, önünü kesen 8 çocuğu kırmayarak durdu. Çocuklar sıraya girerek motoru inceledi ve sürücünün ara gaz vermesiyle keyifli anlar yaşadı. O anlar ise uzaktan cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek anbean görüntülendi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel