Elazığ'da Motorcu Çocuklarla Keyifli Anlar Yaşadı

Elazığ'da bir motorcunun önünü kesen çocukları kırmayarak, ara gazla yaşadığı keyifli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ulukent Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, önünü kesen 8 çocuğu kırmayarak durdu. Çocuklar sıraya girerek motoru inceledi ve sürücünün ara gaz vermesiyle keyifli anlar yaşadı. O anlar ise uzaktan cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek anbean görüntülendi. - ELAZIĞ