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Elazığ'da mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlarla buluştu

Elazığ'da mobil sosyal hizmet aracı vatandaşlarla buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Elazığ'da vatandaşlara yerinde rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmet sunmaya başladı. Araç, 31 Temmuz 2026'ya kadar il genelinde hizmet verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların sosyal hizmetlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı Elazığ'da hizmet vermeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Elazığ'da hizmet vermeye başladı. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, düzenlenen programda Mobil Sosyal Hizmet Aracı'nın tanıtımını gerçekleştirerek, uygulamanın vatandaşların sosyal hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından yürütülen hizmetlerin sahada yaygınlaştırılması ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla oluşturulan Mobil Sosyal Hizmet Aracı, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar Elazığ genelinde vatandaşlara hizmet sunacak. İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, il merkezi ile birlikte ilçe ve beldelerde belirlenen güzergah ve ziyaret takvimi doğrultusunda hizmet verilecek.

Hizmet vermeye başlayan mobil hizmet aracıyla birlikte, özellikle sosyal hizmet merkezi bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yerinde sosyal hizmet almasını sağlayacak. Uygulama kapsamında vatandaşlara rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlere yönelik bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç duyulan durumlarda ilgili hizmetlere yönlendirme de gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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