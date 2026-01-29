Elazığ'da 'askıda yemek ve çorba' uygulaması yürek ısıttı

Elazığ'da lokanta işletmecisi Mehmet Gök, askıda yemek ve çorba uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere destek oluyor.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk ve 1 torun sahibi lokanta işletmecisi Mehmet Gök, ailesiyle birlikte işlettiği lokantada askıda yemek ve çorba uygulamasını sürdürüyor. Üniversite mahallesindeki lokantanın girişinde yer alan "Askıda Yemek - Askıda Çorba" tabelasıyla, uygulama müşterilere duyuruluyor. Uygulama kapsamında ihtiyaç sahipleri, askıdan yararlanarak yemek ve çorba alabiliyor.

"Parası olmayan zaten her zaman benim başımın tacıdır"

Kimsenin parasızlık nedeniyle zor durumda kalmasını istemediklerini ve askıdan faydalanmak isteyenlerin bunu doğrudan ifade edebildiğini belirten Mehmet Gök, "Bizim buranın büyük bir anlayışı var abi. Askıda her zaman yemeğimiz mevcuttur. Gariban insanların gelip de burada 'benim param yok' demesini istemiyoruz. Kapının önüne askıyı zaten koymuşuz. Bana 'askıdan' desinler, bu bana yetiyor. Yemek fiyatlarımız da oldukça uygun. Bizde üç çeşit yemek, pilavı, yemeği ve salatasıyla birlikte 200 lira. Parası olmayan zaten her zaman benim başımın tacıdır" dedi.

"Kalan yemekler de öğrencilere dağıtılıyor"

Lokantada sunulan yemeklerin fiyatlarının uygun seviyede tutulduğunu aktaran Gök, "5 yıldır burada hizmet ediyorum. 5 yıldan beri buraya gelip de geri dönen tek bir kişi olmamıştır. Çünkü bu dünya bana kalmayacak abi, kimseye kalmayacak. Rabbim eğer bunları bize nasip etmişse bizden mutlusu yok. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Ayrıca kalan yemeklerimizi de israf etmiyoruz. Burada öğrenci evleri var, kalan yemeklerimiz onlara dağıtılıyor. Kesinlikle ertesi güne bırakmıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ