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Sosyal medyadaki çekirge paylaşımlarının ardından denetimler sıklaştırıldı: İstilaya rastlanmadı

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Sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntüleri sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü saha kontrollerini artırdı. 2026 yılında çekirge istilası veya yüksek popülasyona bağlı zarar tespit edilmediği bildirildi.

Tekirdağ'da sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha kontrollerini yoğunlaştırırken, 2026 yılı içerisinde çekirge istilası veya yüksek popülasyona bağlı zarara ilişkin herhangi bir ihbar ya da tespit bulunmadığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, çekirgelerin yumurta bırakma alanı olabilecek bölgelerde sürvey ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bu yıl il genelinde çekirge istilası ya da yüksek popülasyondan kaynaklı zarara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet alınmadığını belirtti. Ekipler, çekirge çıkışlarının görülebileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştirirken, yumurtadan çıkan çekirgelerin gelişme döneminde toplu halde bulunduğu süreçte mücadele çalışmaları yapılacak.

Yapılan incelemelerde çekirge çıkış alanlarının yumurta bırakma alanı olduğunun tespit edilmesi halinde ise, alanın mülkiyet durumuna bakılmaksızın gerekli mücadele çalışmalarının Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında planlanarak uygulandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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